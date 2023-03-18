آخر موعد للتقدم على وظائف هيئة الكتاب في وزارة الثقافة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة آخر موعد للتقدم إلى مجموعة الوظائف القيادية بالهيئة، موضحة طريقة التقديم والمستندات والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة كالتالي:

الوظائف المطلوبة لهيئة الكتاب 2023

1- مدير إدارة الشؤون الفنية و الهندسية

(يشترط مؤهل هندسي يتوائم مع طبيعة الوظيفة)

2- مدير إدارة للتعاقدات

يشترط (مؤهل عال يتوائم مع طبيعة الوظيفة)

3- مدير إدارة الديكور

(بكالوريوس فنون جميلة أو ما يعادله)

4- مدير عام إدارة المشروعات الثقافية والأنشطة

(مؤهل عال يتوائم مع طبيعة العمل)

المستندات المطلوبة:

1) بيان حالة وظيفية معتمدة

2) مقترح التطوير للوظيفة المتقدم لها

3) بيان أبرز الإنجازات وأوجه التقدير فى هذا المجال

4) شهادات الحاسب الآلي واللغات.

5) يتم عمل أصل وعدد 6 نسخ منها.

6) عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6

7) يتم عمل نسخة من الملف الأصل على ( CD ) مرفق.

طريقة التقديم في وظائف وزارة الثقافة 2023

مقر الهيئة بكورنيش النيل برملة بولاق - القاهرة - إلى الإدارة العامة للموارد البشرية «إدارة العمليات الموارد البشرية»

آخر موعد للتقدم إلى وظائف وزارة الثقافة 2023 :

وقال إعلان وظيفة وزارة الثقافة 2023، إن مواعيد التقدم إلى الوظيفة من 1 مارس إلى 30 مارس الجاري.