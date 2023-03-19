‎أيمن الجميل: طفرة في برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات التكافل لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية

‎قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تشهد طفرة حقيقية في برامج الحماية الاجتماعية والمعاشات الاستثنائية ومبادرات التكافل الاجتماعى التي تسهم في تقوية أواصر المجتمع وتعزيز المسئولية الاجتماعية لدى رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص ، في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية وموجات التضخم المتلاحقة على الفئات الأكثر احتياجا في مصر

‎وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo 3A للاستثمار الصناعى والزراعى ، أن ارتفاع الوعى بضرورة التكافل الاجتماعى والمسئولية الاجتماعية في شركات القطاع الخاص أسفر عن علاقات تعاونية جيدة للغاية بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص وقطاع المجتمع المدنى ومنظماته التي تقود العمل التطوعى في مصر ، مما أسفر عن عديد من المبادرات الاجتماعية والتكافلية التي تطلقها القطاعات الثلاثة مجتمعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مثل مبادرة تكافل وكرامة ومبادرة كتف في كتف الأخيرة التي تستهدف إيصال نحو خمسة ملايين كرتونة مواد غذائية للفئات الأكثر احتياجا في عشر محافظات خلال شهر رمضان المعظم

‎وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة، امتدت إلى أصحاب المعاشات تحديدا وهم فئة لا تملك غير مخصصاتها بعد انتهاء فترة عملها فى مؤسسات الدولة أو فى القطاع الخاص ، وهذه الفئة كانت فى قلب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الثمانية الماضية من خلال توجيه الحكومة لتخصيص زيادات استثنائية متتابعة وآخرها إقرار زيادة بنسبة 15% ، حتى يرتفع الحد الأدنى للمعاشات ، بالتوازى مع الحل الجذرى لقضية أموال المعاشات التى تم تحويلها إلى موازنة الدولة فى العقود السابقة ، وتمت تسويتها بأن تسدد الحكومة نسبة سنوية لهيئة التأمينات والمعاشات حتى يرتفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات

‎وتابع أيمن الجميل أن التكافل الاجتماعى ونشر الوعى بثقافة التطوع والمسئولية الاجتماعية ، أصبح في أعلى مستوياته خلال السنوات الأخيرة ، الأمر الذى يسهم في زيادة التماسك المجتمعى ، وكذلك تقوية المناعة المجتمعية في مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية التي تلقى بظلالها على الوضع الاقتصادى الداخلى ، إلا أن التكافل الاجتماعى والمساندة بين مختلف الفئات المجتمعية ، والتي تحظى بدعم خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تساعد كثيرا على عبور مختلف الأزمات بفضل تماسكنا واتحادنا وتكافلنا.