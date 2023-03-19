وزير شؤون البرلمان: الحكومة لا تدعم الاحتكار

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن الحكومة لا تساعد أحد على الاحتكار، وإنما توفر السلع للمواطنين.

الرقابة على الأسعار

قال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، ردا على الانتقادات التي وجهها عددا من النواب لدور الحكومة في الرقابة على الأسعار وعدم التصدي للاحتكار: «الحكومة تساعد الناس وتدشن معارض وتوفر السلع للمواطنين بالأسعار التي ممكن أن تكون فى متناولهم، لافتا إلى الأمر مرتبط بالظروف العالمية».

ووجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر للقيادة السياسية على العلاوة، وتعجيل موعد صرفها، قائلا: «إلا أنا ما نخشاه إن اللي نديه باليمين يتاخد بالشمال بسبب التضخم وغياب الرقابة على الأسواق، والارتفاع الشديد في كل المنتجات».

إجراءات للرقابة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة «بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب».

وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وأشاد أيمن أبو العلا، بعمل كادر طبي خلال هذه العلاوات، قائلا: إلا أننا ندق ناقوس الخطر بسبب هجرة الأطباء عن وزارة الصحة.

وقال عضو مجلس النواب: زيادة الأطباء والسهرة بواقع 80 جنيها «وهي تمن الميكروباص وسندوتش»، متابعا: يجب تغيير النظرة للأطباء.

وشدد النائب أيمن أبو العلا، على ضرورة أن يجد البرلمان رؤية اقتصادية شاملة من الحكومة قبل الموازنة، من خلال مواجهة رئيس الحكومة بما يدور في الشارع المصري.