مفيد شهاب: قضية عودة طابا كانت معركة صبر وحكمة قادتها الجبهة المصرية

أكد الدكتور مفيد شهاب الفقيه الدستور وأحد أبطال معركة التحكيم الدولي في قضية عودة طابا أن معركة طابا لم تكن حربا بل كانت معركة صبر وحكمة قادتها الجبهة المصرية من أجل إثبات أحقية مصر في طابا والعلامة 91 التي حاول المحتل تغيير ملامحها لإفشال القضية.

أضاف أن أهالي سيناء ساعدوا لجنة التحكيم في القضية عن طريق إبراز ورق وإثباتات احتفظوا بها لمئات السنين تؤكد أن طابا مصرية وادعاء الجانب الآخر كان باطلة، جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي أقامتها محافظة جنوب سيناء اليوم بفرع جامعة الملك سالمان بمدينة شرم الشيخ، حول الحقائق والدروس المستفادة من ذكرى استرداد طابا إلى السيادة المصرية، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي.

الدروس المستفادة

ألقى الدكتور مفيد شهاب ندوة بعنوان "حقائق والدروس المستفادة من ذكرى استرداد طابا" استعرض فيها مجهود استمرت 4 سنوات منذ أن أعلنت مصر اللجوء إلى التحكيم لإثبات مصرية طابا، وشهدت الندوة حضور عدد كبير من طلبة كلية جامعة الملك سالمان، والشباب من مديرية الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى عدد كبير من مشايخ وعواقل وشباب البدو.

حضر الندوة اللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات القومية، ومديري المديريات المختلفة بالمحافظة.

معركة الصبر

اكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن ذكرى عودة طابا لحضن الوطن، ذكرى غالية علينا جميعا، لابد أن يعرف الشباب حجم الجهود التي بذلت من أجل استعادتها من خلال المفاوضات، موضحاً أن 19 مارس عام 1989 يوم عيد للشعب المصري كله، وعيدا قوميا لجنوب سيناء.

تابع أن لجنة الدفاع عن طابا، والرئيس السابق حسني مبارك كان لديهم العزيمة والإصرار على عودة الأرض كاملة، دون ترك أي شبر من أرضينا للعدو واستطاع الفريق المصري بالصبر أن الحصول على حكم يفيد أحقية مصر في طابا.