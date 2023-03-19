رئيس «الشيوخ» يهنئ السيسي بذكرى عودة طابا

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لعودة طابا.

وجاء في نص البرقية: «الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونحن نحتفي بذكرى عودة طابا إلى أحضان الوطن، أتقدم باسمي واسم أعضاء مجلس الشيوخ إلى فخامتكم بخالص التهاني القلبية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة التي خلدت بسالة قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر، التي مهدت لسلام الأبطال المنتصرين، وساعدت في مفاوضات استرداد طابا كآخر شبر من أرض مصر العظيمة».

وأضاف رئيس الشيوخ، في برقيته: «بهذه الذكرى الغالية نقدم خالص التحية لقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل وللشعب المصري المدافع عن تراب وطنه، الملتف حول قيادته، حفظ الله مصر ووقى شعبها من كل سوء، وحفظكم الله وسدد خطاكم».