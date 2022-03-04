«فودة» يضع اللمسات النهائية لاحتفال عودة طابا: الرئيس السيسي يقدر قيمة سيناء

زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، طابا وهي آخر مدينة على الحدود الشرقية لمصر، من أجل وضع اللمسات النهائية للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، الذي يوافق يوم عودة طابا لمصر بعد معركة التحكيم الدولية في 19 مارس 1989.

«فودة»: السيسي يقدر قيمة سيناء

ذكر «فودة»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر قيمة سيناء وأهميتها، لذلك بعد تطهيرها من الإرهاب بدأت معركة التعمير في شبه جزيرة سيناء، وتحققت انجازات ومشروعات لم تتحقق على مدى 50 عاما، أبرزها: المزارع النموذجية في شمال وجنوب سيناء، الطرق الجديدة، الإسكان الاجتماعي، الإسكان البدوي، جامعة الملك سلمان، تطوير الرويسات، ضم قرية رأس النقب ومطار طابا إلى جنوب سيناء.

وأكد أن الاحتفالات تبدأ صباح يوم 19 مارس الجاري، بـ رفع العلم المصري على طابا في ساحة النصر، وعزف السلام الوطني، وفقرات فنية لكورال أطفال ثقافة نويبع، كما أن هناك حفلة سمر تقام ليلا يتم فيها إلقاء بعض الكلمات للمشاركين مع تقديم فقرات فنية من التراث السيناوي، وسط جبال طابا وخليج العقبة، ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية عدد من الوزراء وكبار الشخصيات ومشايخ وعقلاء البدو.

افتتاح مشروعات بكل المدن

قال محافظ جنوب سيناء إن الاحتفال لا يقتصر على مدينة طابا، حيث يتم تفقد منفذ طابا البري وافتتاح عدد من المشروعات، بل يشمل كل مدن المحافظة فكل مدينة لديها مشروعات تنتظر الافتتاح.

وتابع أنه طوال شهر مارس سيتم افتتاح مشروعات بكل مدينة احتفالا بعودة طابا، مقدما الشكر إلى أعضاء لجنة التحكيم الذين شاركوا في الملحمة الوطنية وأثبتوا للعالم أحقية مصر في طابا ونفي إدعاءات الجانب الآخر.