مصمم ChatGPT يحذر: أنا خائف من اختراعي ويجب استخدامه كأداة وليس كبديل

عبر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، صاحبة اختراع شات جي بي تي، عن تخوفه الشديد من اختراعه، موضحا أن قدرات الذكاء الاصطناعي الأساسية متطورة للغاية، وهناك مشكلة واحدة متسقة مع نماذج لغة الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وهي المعلومات الخاطئة، لدرجة أن الناس بدأوا في طرح أسئلة حول ما إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي استبدال الوظائف واستخدامه في نشر المعلومات الخاطئة.

أعظم تقنية طوَّرتها البشرية حتى الآن لتحسين حياة الناس بشكل كبير

ووفقا لما تم نشره موقع ABC News، فإن الرئيس التنفيذي للشركة قال إنه خائف قليلاً من اختراع شركته، لكنه متفائل بشأن الخير الذي يمكن أن تفعله خدمة شات جي بي تي، موضحا أن تقنية الذكاء الاصطناعي على الرغم من أن لها مخاطر حقيقية إذا تم استغلالها بشكل خاطئ، ورغم ذلك يمكن أيضًا أن تكون أعظم تقنية طورتها البشرية حتى الآن لتحسين حياة الناس بشكل كبير.

الذكاء الاصطناعي يحل محل الوظائف

وقال ألتمان إن الذكاء الاصطناعي من المحتمل أن يحل محل بعض الوظائف في المستقبل القريب، وهو قلق بشأن السرعة التي يمكن أن يحدث بها ذلك، وهناك جانب آخر مشرق من أن التكنولوجيا وهي أنها ستحسن حياتنا، مشيرا إلى أنه على مدى جيلين، أثبتت البشرية أنها قادرة على التكيف بشكل رائع مع التحولات التكنولوجية الكبرى، ولكن إذا حدث هذا في عدد من السنوات، فإن بعض هذه التحولات سيؤدي ذلك إلى القضاء على الكثير من الوظائف الحالية.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي له تأثير على تحسين حياتنا والارتقاء بها، مطالبا الناس باستخدام ChatGPT كأداة وليس كبديل، وناقش ألتمان الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي على التعليم، حيث يمكن أن يكون لدينا جميعًا معلم رائع في جيوبنا مخصص لنا، ويساعدنا على التعلم يجب أن يتغير التعليم.