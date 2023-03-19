النواب يشكرون الرئيس السيسي على قرار تعجيل صرف العلاوة وزيادة المعاشات

وجه عدد من النواب، الشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتعجيل صرف العلاوة وزيادة المعاشات في بداية أبريل المقبل بدلًا من شهر يوليو المقبل جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بـ«تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها».

وأكّد النواب أنَّ الهدف من القوانين بالتعجيل هو رفع المعاناة عن المواطنين ومواجهة الظروف الاقتصادية.

ووجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر للقيادة السياسية على العلاوة وتعجيل موعد صرفها، مشيدًا بعمل كادر طبي خلال هذه العلاوات.

ووجه عمرو قطامي عضو مجلس النواب الشكر أيضًا لرئيس الجمهورية لاهتمامه وشعوره بالمواطن البسيط وسعيه الدائم لتخفيف أي معاناة عن المواطن، مشيدًا بإجراءات الحماية الاجتماعية ومبادرة كتف في كتف.

وقال عضو مجلس النواب إن قرار تعجيل صرف العلاوة وزيادة المعاشات ومنح المعلمين والأطباء يعبر عن اهتمام الدولة بكل الفئات خاصة أصحاب المعاشات خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، موجهًا التحية للرئيس على كل ما يقوم به من أجل المواطن خاصة أن الرئيس أكّد أن المواطن أساس وهدف التنمية.