طرح البرومو الرسمي لمسلسل تحت الوصاية.. منى زكي تبحث عن ابنها ياسين

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل تحت السيطرة لمنى زكي، منذ قليل، البرومو الرسمي لمسلسل تحت الوصاية، المقرر عرضه في رمضان 2023.

وظهرت منى زكي خلال البرومو الرسمي لمسلسل تحت الوصاية وهي تجري وتصرخ باحثة عن ابنها ياسين، وفي مشاهد أخرى ظهرت على مركب صيد.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم دياب ونسرين أمين وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.