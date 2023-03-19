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انقطاع المياه عن نجع حمادي وبعض قرى قنا لمدة 8 ساعات غدا

كتب:

رجب آدم
07:29 م | الأحد 19 مارس 2023
انقطاع المياه

انقطاع المياه

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بانقطاع المياه عن مدينة نجع حمادي وبعض القرى غرب النيل؛ نظرا لتطهير بيارة المأخذ وكذلك أعمال إحلال وتجديد بخط مياه العكرة الخاص بمحطة مياه نجع حمادي تصرف 800 ل/ ث. 

وقالت الشركة في بيان، إن المناطق المتضررة من الانقطاع هي "بهجورة - الغربى بهجورة - أولاد نجم بهجورة - الحلفاية بحري" موضحة أنه سيتم إيقاف المحطة اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا غدا الاثنين.

وأهابت الشركة السادة المواطنين قاطني هذه المناطق المذكورة وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

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بقلم رجب آدم