افتتاح محطة مياه السلامية النقالي في نجع حمادي بتكلفة 20 مليون جنيه

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الخميس، محطة مياه السلامية النقالي بمركز نجع حمادي، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد ورفع الطاقة الإنتاجية للمحطة، وذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفتحي قنديل، عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة

وقال محافظ قنا، إنّ المحطة تقع على مساحة 950م2، وتم زيادة الطاقة الإنتاجية لها من 60 لتر/ ثانية، إلى 90 لتر/ ثانية، حيث تم إضافة وحدة مياه نقالي بطاقة 30 لتر/ ثانية، كما تم إحلال وتجديد الوحدتين القائمتين بالمحطة، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 20 مليون جنيه، لخدمة نحو 35 ألف مواطن من أهالي قري «السلامية، الهيشة، نجع سالم، العزبة الشرقية، نجع قطية، نجع العرب، نجع الشيخ سليمان، نجع جودة»، مؤكدًا أنّ ذلك يأتي في إطار سعي المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه، وتوفير حياة كريمة للمواطن القنائي.

تنفيذ 20 مشرعا في قطاع المياه

وأضاف الداودي أنّ المحافظة نجحت خلال العامين الماضيين في تنفيذ أكثر من 20 مشروعا في قطاع مياه الشرب، تم تمويلها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والخطة الاستثمارية السنوية للمحافظة، ما ساهم في رفع نسبة تغطية مياه الشرب بمختلف مدن وقرى المحافظة إلى 99%، مقارنة بـ97% في عام 2022، لافتا إلى أنّه من المقرر أن ترتفع نسبة التغطية إلى 100%؜ بحلول عام 2023.