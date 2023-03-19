تدريب 254 طالبا بجامعة سمنود التكنولوجية على برنامج «مشواري» لتنمية المهارات

نظمت جامعة سمنود التكنولوجية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية بتدريب عدد 254 طالبا وطالبة من طلاب الجامعة على برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة سمنود التكنولوجية ووزارة الشباب والرياضة في مجال التدريب والتثقيف والتوعية السياسية ورفع الكفاءة، والمشاركة الفعالة في كافة انواع الأنشطة الطلابية في المجلات الرياضية والثقافية والعلمية والإجتماعية والفنية والجوالة.

5 ساعات يومية

صرح الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية أن التدريب تم بواقع أربعة أيام لمدة خمس ساعات يوميا حيث تم التدريب علي (القيم المهنية – الإهتمامات الشخصية – اتخاذ القرار – التخطيط المهني – مهارات البحث عن وظيفة)، يقدمها عدد من المدربين ذوي الكفاءة والمهارة العالية من العلم من مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وأشار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، إلي أن البرنامج يمنح المتدربين شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف الدولية، سيتم تسليمها للطلاب في إحتفالية بمشاركة يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

بناء شخصية الطالب

وأوضح رئيس الجامعة بأن هذه الدورات تسهم بشكل فعال في بناء شخصية الطالب المصري الحالم بتحقيق آماله المستقبلية حتى يتسنى له القدرة على الإنخراط مباشرة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وتلبية احتياجاته وإحداث طفرة صناعية جديدة في الإقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن هذا التدريب جاء عقب اعلان التعاون بين جامعة سمنود التكنولوجية ومديرية الشباب والرياضة بالغربية.