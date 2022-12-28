فنان يصنع تماثيل من الخردة: «بدأت مشواري الفني أواخر التسعينات»

قال حسام حسين، فنان يحول الحديد الخردة إلى تماثيل، إن الخردة أصبح لها وجود في المعارض الفنية، إذ أن الفنان استطاع تحويل خامة صعبة غير صالحة للاستخدام إلى عمل منتج فني، مضيفا: «بدأت في تكوين أشكال جديدة من حديد الخردة لمعرض حكاوي حارتنا».

أهم عناصر إنتاج الأعمال الفنية من الخردة

وأضاف «حسين»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أنه بدأ مشواره الفني الإبداعي في أواخر التسعينات، مشيرًا إلى أهمية وجود عنصرين لإنتاج أعمال فنية من حديد الخردة هما: «موهبة النحت ومهارة اللحام».

حصان من حديد الخردة بارتفاع 4 متر

وأشار الفنان، إلى أنه صنع حصان من حديد الخردة بارتفاع 4 أمتار في محافظة الشرقية عام 2014، ولاقى العمل الفني إعجاب كل من شاهده ونال استحسان متذوقي الفن في قاعات العرض.

وتابع، أنه قام بالعديد من الأعمال منها التي ركز فيها على الجمال بصفة عامة وأخرى جمال الحيوانات، مشيرًا إلى أنه أنتج زرافة بارتفاع مترين و25 سنتيمتر بتقنية جديدة، موضحًا أنه استعان بعازفين لمعرفة الوضع الصحيح لإمساك «الكمان»، على كتف الإنسان، إذ أنه صنع تمثال لسيدة تحمل الكمان.