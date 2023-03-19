أعضاء مبادرة «التماسك الأسري» بالتنسيقية يلتقون وزير الأوقاف

التقى أعضاء مبادرة التماسك الأسري بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، لتدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر.

و«التماسك الأسري» أحد محاور مبادرة «البناء المتعدد»، التي أطلقتها التنسيقية ضمن استراتيجية 2023، التي تتضمن عدة محاور بجانب التماسك الأسري، أبرزها رعاية النشء، والتنمية الاقتصادية، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة.

مجلس النواب

واستعرضت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومسئولة مبادرة «التماسك الأسري»، محاور مبادرة «البناء المتعدد»، التي تهدف إلى تطوير وتأهيل العنصر البشري لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنفسي، وتعزيز المشاركة في خطط التنمية المستدامة.

وأوضحت أن أهداف مبادرة التماسك الأسري، تتركز على التعاون مع كل الأطراف المعنية لتعزيز سبل استقرار وتماسك الأسرة المصرية، ودرء جميع الظواهر الاجتماعية السلبية الناجمة عن تفككها.

وتابعت: «لذلك تقوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالعمل على ذلك، من خلال التشبيك بين عدة محاور، منها رعاية النشء وسلامة الصحة النفسية والتماسك الأسري».

أشاد وزير الأوقاف بدور مصر الريادي لنشر الفكر الوسطي المستنير داخل وخارج البلاد، معلنا عن خطة الوزارة باستقبال شهر رمضان المبارك، ودورها في التثقيف والتوعية بأهمية بناء وتماسك الأسرة المصرية.

وأكد جمعة، أن الوزارة تولي اهتمامًا مكثفا بشئون الأسرة، وترحب بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذا الإطار الذي يقع في صلب اهتمام جموع الشعب المصري.

كما حضر وفد التنسيقية، احتفالية ختام الدورة الثالثة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت تحت عنوان: «مهارات التواصل لدى معدي ومقدمي البرامج ودورها في نشر القيم النبيلة».

وعقب اللقاء نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية جولة تفقدية لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مقر الأكاديمية، ومركز اللغات، ومركز الحاسب الآلي، وقاعات التدريب.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وشارك في اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعبير العريان ومحمد شلبي وريهام الشبراوي وإيمان محمد وإيمان كامل ورغدة محمود وداليا فكري، أعضاء التنسيقية.