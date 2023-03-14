تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سيرجي تيرتنتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة؛ لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين.

سفير بيلاروسيا يعبر عن إعجابه بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ومن جانبه، عبر سفير بيلاروسيا عن إعجابه الشديد بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيراً إلى دورها المحوري على الساحة السياسية المصرية، مؤكداً رغبة بلاده في نقل تلك التجربة إلى برلمان شباب بيلاروسيا؛ لما لها من دور في إثراء العقول الشبابية في بلاده.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان خطوات تفعيل التعاون بين التنسيقية وبرلمان شباب بيلاروسيا خلال الفترة القادمة، مُستعرضين أهم المجالات التي من الضروري بناء جسور التواصل بها.

مناقشات وتبادل وجهات نظر

كما تمّ تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا على الساحة الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية والتحديات الاقتصادية العالمية، كذلك تم مناقشة تعزيز التنسيق البرلماني بين الجانبين.

وشارك في اللقاء من جانب التنسيقية كلًا من النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب.