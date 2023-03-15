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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ بني سويف بالعيد القومي للمحافظة

كتب:

محمد أباظة
04:15 م | الأربعاء 15 مارس 2023
التنسيقية تهنئ بني سويف بعيدها القومي

التنسيقية تهنئ بني سويف بعيدها القومي

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظة بني سويف، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الذي يأتِ إحياءً لمشاركة أبناءها الأبطال في ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني.

ونشرت التنسيقية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» تهنئة للمحافظة قائلة: إن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إذ تهنئ المحافظة بهذه الذكرى الطيبة، فإنها تؤكد ضرورة استلهام روح الأجداد في بناء ونهضة وتقدم الوطن الأكبر، والاصطفاف خلف القيادة السياسية لإعادة بناء مصر الحديثة».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.