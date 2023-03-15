تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ بني سويف بالعيد القومي للمحافظة

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظة بني سويف، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الذي يأتِ إحياءً لمشاركة أبناءها الأبطال في ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني.

ونشرت التنسيقية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» تهنئة للمحافظة قائلة: إن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إذ تهنئ المحافظة بهذه الذكرى الطيبة، فإنها تؤكد ضرورة استلهام روح الأجداد في بناء ونهضة وتقدم الوطن الأكبر، والاصطفاف خلف القيادة السياسية لإعادة بناء مصر الحديثة».