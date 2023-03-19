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وفاة الفنانة لبنى محمود وتشييع الجنازة غدا من مسجد السيدة نفيسة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:42 م | الأحد 19 مارس 2023
لبنى محمود

لبنى محمود

رحلت، منذ قليل، الفنانة لبنى محمود بعد صراعها مع المرض خلال الفترة الماضية.

ومن جهته، كشف منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تشييع جنازة الفنانة لبنى محمود غدا من مسجد السيدة نفيسة، ودفنها بمقابر العائلة.

قدمت الممثلة لبنى محمود العديد من الأدوار المختلفة التي تنوعت بين دور الأم والحماه والخادمة، فقدمت دور الحماه بفيلم «حاحا وتفاحة» ودور الخادمة بفيلم «كريستال».

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بقلم أحمد عبد الرحمن