تلاميذ بالغربية يتبرعون بمصروفهم لتجهيز وجبات رمضانية.. «أخلاقنا الجميلة»

دشن مجموعة من تلاميذ المرحلة الابتدائية، في مدرسة لطفي أمين سلامة الابتدائية، بقرية منية البندرة التابعة لمركز ومدينة السنطة بالغربية، بعمل جمعية صغيرة، عبارة عن مبلغ مالي يتم استقطاعه من مصروفهم اليومي لعمل وجبات غذائية، وتوزيعها على الفقراء، خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم.

المشاركة بالجهد والمال

"كنا بالأمس نعلمهم واليوم نتعلم منهم" بتلك الكلمات بدأ محمد فوزي، أحد أهالي قرية منية البندرة لـ "الوطن" أن هؤلاء الأطفال يبلغ عددهم نحو 70 طفلا، وهم في المرحلة الابتدائية، وقرروا المشاركة في العمل السنوي الخيري الذي يفعله أهل القرية، وهو توزيع وجبات الإفطار ، على الأسر الأكثر إحتياجًا بالقرية.

وأضاف "فوزي": نعقد اجتماع قبيل شهر رمضان المبارك، لمناقشة بعض الأمور وعن كيفية التنظيم في توزيع تلك الوجبات، فوجئنا بأن هؤلاء الأطفال قرروا أن يكون لهم دور أكبر بدلا من الإكتفاء بالتوزيع فقط، حيث شارك البعض منهم بمصروفه اليومي كامل، والبعض الآخر بجزء منه".

واستكمل مؤنس يونس أحد أهالي القرية الحديث لـ"الوطن" أن هؤلاء الأطفال هم طلاب في المرحلة الابتدائية بمدرسة لطفي آمين سلامة، وفي خلال إسبوعين فقط استطاع هؤلاء الأطفال بمجمع مبلغ 10 آلاف جنيه، بعد أن قاموا بمخاطبة ذويهم وأصدقائهم، مشيرا أن الأطفال استطاعوا جمع هذا المبلغ، بعد أن استثمروا المبلغ في شراء زينة رمضان بسعر الجملة، من محلات كبرى، وبيعها بهامش ربح، نتج عنه المبلغ المذكور أعلاه.

تجهيز وجبات الإفطار

واختتم يونس حديثه لـ "الوطن" أن بسبب ما فعله هؤلاء الأطفال بلغ إجمالي تبرعات الأهالي، من أجل عمل إفطار صائم نحو 42 ألف جنيه، ويتم تجهيز الإفطار عن طريق إحدي الجمعيات الخيرية في القرية، بموجب إيصال رسمي، أو عن طريق إيداع التبرع في حساب الجمعية.