شباب يوزعون وجبات إفطار صدقة على روح المتوفين في حادث أول أيام رمضان

وزع شباب قرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، مساء اليوم الجمعة، وجبات إفطار على المسافرين على طريق دمياط - المنصورة أمام القرية، وذلك صدقة على أرواح أصدقائهم الذين لقوا مصرعهم فجر أول يوم رمضان، في حادث تصادم سيارة «ميكروباص» بسيارة نقل، وذلك أثناء عودتهم من عملهم.

طباعة صور المتوفين على الوجبات

وطبع الشباب صور أصدقائهم الراحلين، على أطباق الفوم التي تحتوي على وجبة غذائية، وعصير وتمر مطالبين المارة على الطريق بالدعاء لأصدقائهم المتوفين.

وشهد طريق دمياط - المنصورة توافد العديد من شباب القرية، خاصة من أصدقاء المتوفين، الذين وزعوا العصائر والمياه والتمور على المسافرين، ولاقت مبادرة الشباب استحسان الركاب والمسافرين وقائدي المركبات.

تفاصيل الحادث

وشهد طرق دمياط - المنصورة، حادث تصادم مروع فجر اليوم الأول من شهر رمضان الجاري، بين سيارة «ميكروباص» وسيارة نقل ما تسبب فى وفاة 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين .

وكانت السيارة الـ«ميكروباص» تقل عمالًا عائدين من أعمالهم، وذلك على طريق دمياط - المنصورة أمام قرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور.

والمتوفون هم: سامح علي عبدالمحسن سائق السيارة، ومحمود إبراهيم الصعيدي وكريم حمادة البهوتي، ومازن محمد أبوخلف، وعبدالله محمد، وجميعهم من قرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.