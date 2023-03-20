انقلاب عربة قطار بضائع محمل بالرخام في بورسعيد دون إصابات

انقلبت عربة قطار بضائع محملة بالرخام عند مزلقان المنطقة الحرة للاستثمار بطريق الرسوة ببورسعيد قبل وصوله محطة سكة حديد بورسعيد بدقائق دون إصابات وتسبب الحادث في تعطل القطار القادم من إسكندرية إلى بورسعيد.

انقلاب عربة القطار عند مزلقان الرسوة

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النقل والمواصلات بمحطة السكة الحديد ببورسعيد يفيد بانقلاب عربة قطار بضائع محمل بالرخام أثناء مروره عند مزلقان الرسوة بجوار المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد.

وعلى الفور توجه رجال الإنقاذ بمحطة السكة الحديد وتم نقل الأوناش إلى منطقة الحادث لرفع كميات الرخام التي انقلبت من عربة القطار.

تعطل قطار إسكندرية

من جانب آخر أكد مصدر مسؤول في محطة السكة الحديد ببورسعيد، أن القطار القادم من الإسكندرية إلى بورسعيد قد تعطل في محطة الكاب بعد أن توقفت حركة القطارات بسبب انقلاب عربة قطار البضائع المحملة بالرخام.

وأوضح المصدر أن محافظة بورسعيد قد أرسلت 5 أتوبيسات لنقل ركاب قطار الكاب الإسكندرية من محطه الكاب إلى داخل مدينة بورسعيد بعد تلقيها خبر الحادث.

وقال المصدر إنه يجرى رفع عربة قطار البضائع المحملة بالرخام المقلوب من علي قطبان السكة الحديد خلال ساعات لإعادة حركة القطارات التي توقفت بسبب الحادث.

وأضاف أنه يجري اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لمعرفة أسباب انقلاب عربة قطار البضائع المحملة بالرخام.