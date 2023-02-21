مصرع شخص سقط من قطار وإصابة طالبة صدمتها عربة «كارو» في المنيا

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من قطار أمام محطة سكك حديد قرية المعصرة، كما أصيبت طالبة بارتجاج ونزيف بالمخ، بعدما صدمتها عربة «كارو» كانت تسير بسرعة جنونية في مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

سقوط شخص من القطار

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول «محمود.م»، 51 عاما، مقيم في محافظة قنا جنوب الصعيد، إلى المستشفى التخصصي في مركز ملوي، مصابا ببتر بالقدم اليسري وجروح بفروة الرأس، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المتوفي سقط أثناء نزوله من القطار أمام محطة سكك حديد قرية المعصرة في مركز ملوي، حيث تم نقله للمستشفي التخصصي وتوفي أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ علي الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

عربة «كارو» تدهس فتاة بسبب السرعة

كما تلقى مأمور مركز ملوي بلاغا من الأهالي، باصطدام عربة «كارو» كانت تسير بسرعة جنونية بفتاة أثناء سيرها بجوار مزلقان قرية المحرص، التابعة للوحدة المحلية بقلندول.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة الطالبة رحمة حمادة 12 عاما، تقيم بقرية المحرص، باشتباه ارتجاج ونزيف في المخ، وتم نقلها إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لتحديد وضبط العربة الكارو وقائدها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة التي تحرر عنها المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق.