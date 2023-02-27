العثور على جثة بائع في عربة قطار بالدقهلية.. جرعة مخدرات زائدة

عثر ركاب قطار «المنصورة – المطرية» بمحافظة الدقهلية، اليوم، على جثة أحد الأشخاص داخل عربة قطار متجه من المطرية إلى المنصورة، وجرى معاينة الجثة بالمستشفى وتبين من الكشف المبدئي أن الوفاة نتيجة جرعة زائدة من مادة مخدرة ووجود آثار وخز من إبر في جسده، وحُرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أهالي مدينة المطرية إلى مأمور المركز بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل عربة قطار.

نقل جثة إلى مستشفى المطرية

وانتقل الرائد معاذ جمال، رئيس مباحث مركز شرطة المطرية، إلى مكان البلاغ، وجرى نقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

معاينة الجثة بالمستشفى

وبالفحص تبين أن الجثة لأحد الباعة الجائلين بالقطار، ومجهول الهوية، ولا يوجد معه أي اثبات شخصية، وجرى معاينة الجثة بالمستشفى وتبين من الكشف المبدئي أن الوفاة نتيجة جرعة زائدة من مادة مخدرة ووجود آثار وخذ من إبرة في جسده، ولا يوجد أي أثر لوجود شهبة جنائية والأمر متروك للنيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي أمرت بوضع الجثمان تحت تصرفها، وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها، وتحديد هوية المتوفي لتسليم الجثة إلي أهله بعد اتخاذ الواجب قانونا.