السديس: الحرمان الشريفان جاهزان لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، جاهزية المسجدين لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك، وتجهيز كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين والقاصدين.

جاهزية مكبرية «المسجد الحرام»

وأضاف السديس، أن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، ومنظومة الصوت، وجميع الخدمات الفنية والتوعوية والإرشادية جاهزة.

وأشار الشيخ الدكتور السديس، إلى جاهزية مكبرية «المسجد الحرام» بأحدث التقنيات وأعلى المعايير استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وفقا لما ذكره موقع رئاسة شؤون الحرمين.

وأوضح الشيخ الدكتور السديس، أن التجهيزات تمت بمعايير عالية الدقة لنقل شعائر الأذان والصلاة إلى جميع أنحاء الأرض.

السديس: «شؤون الحرمين» تسعى إلى تكامل الخدمات

وأوضح الشيخ السديس، أن رئاسة «شؤون الحرمين»، تسعى إلى تكامل الخدمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وففقالما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف الرئيس العام لشؤون «المسجد الحرام» و«المسجد النبوي» الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أن سطح «المسجد الحرام» جاهز للمعتمرين والمصلين.

وأمس الأحد، دعت «المحكمة العليا» بالملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء غدا الثلاثاء، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية