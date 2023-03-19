مصر تستطلع هلال شهر رمضان 2023 الثلاثاء المقبل.. «اعرف هتصوم امتى»

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا لتقرير صادر عنها، أن جمهورية مصر العربية تستطلع هلال شهر رمضان 2023، الثلاثاء المقبل، موضحة أنه وفقا للحسابات الفلكية التي تقوم إحدى الجهات البحثية التابعة لها بها، فأن هلال شهر رمضان 2023 سوف يولد مباشرة في ذلك اليوم بعد حدوث الاقتران الساعة 7 و24 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023 في مصر

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا لتقرير صادر عنها، إن دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع أساتذة قسم معمل أبحاث الشمس التابع لإحدى الجهات البحثية التابعة لها، يستطلعون هلال شهر رمضان 2023، بالتنسيق بين الطرفين في الأماكن والمحافظات المخصصة لرؤية أهلة الشهور العربية والقمرية، لافتا إلى أن الرأي النهائي لموعد بداية ونهاية الشهور العربية يكون لدار الإفتاء في مصر.

شهر رمضان 2023

وبعد إعلان موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023 في مصر، أكدت وزارة التعليم العالي، أن الأربعاء المقبل المتمم لشهـر شعبان 1444هـ، على أن تكون غرة شهر رمضـان المعظم 1444هـ فلكيا يوم الخميس المقبل 23/3/2023م.