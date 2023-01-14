شيخ يغطي زائرا في المسجد النبوي بردائه: رآه نائما يرتجف من البرد (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يبرز موقفًا إنسانيًا يدل على المشاعر النبيلة والتعاطف والتراحم بين البشر دون أن يعرفوا بعضهم مسبقًا، والذي جمعهم هو الإنسانية، إذ ضرب أحد المصلين في المسجد النبوي الشريف أروع الأمثلة والتعامل الإسلامي الصحيح، وغطى الشيخ جبير بن حمود الوصيف المخلّف، في موقف يدل على الرحمة، زائرًا باكستانيًا للمسجد النبوي بردائه، بعدما رآه نائمًا ويشعر بالبرد في رحاب ‎المسجد النبوي.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع الفيديو يظهر المشهد في المسجد النبوي الشريف، إذ قال أحد المغردين عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «هذا الرجل المعمر من أهل ‎المدينة المنورة وجد أن الرجل الباكستاني يشعر بالبرد فغطاه بردائه، ربي يجزيه ويعطيه الصحة والبركة في العمر، فالمسجد النبوي موطن البركات و الطاعات».

وبعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة توالت الدعوات للشيخ جبير بن حمود الوصيف المخلّف على مشاعره الإنسانية التي تمثل نموذجا يُقتدى به لما قام به في المسجد النبوي.