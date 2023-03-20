صعود فريق جنوب سيناء للدوري الممتاز «ب» على حساب العريش

هنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فريق جنوب سيناء لكرة القدم لصعوده للدوري الممتاز القسم الثاني (ب)، موضحا أن المحافظة تتبنى المواهب الرياضية في جميع الألعاب الفردية، ومعلنا رعايته ودعمه لفريق كرة القدم الذي صعد لأول مرة إلى الدوري الممتاز القسم الثاني، بعد تغلبه على نادي العريش.

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه كلف محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، بضرورة تجهيز لقاء مع اتحاد الكرة بالمحافظة ومجلس إدارة نادي جنوب سيناء والفريق، لوضع خطة العمل القادمة والتحضير للموسم الكروي 2023/2024.

موسم كروي ناجح

وقال محمد رفعت محمد، المدير التنفيذي باتحاد الكرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن محافظة جنوب سيناء شهدت هذا الموسم، لأول مرة، إقامة مسابقة دوري الدرجة الثالثة بالاشتراك مع محافظة شمال سيناء، موضحاً أن الموسم الكروي هذا العام شهد إنجازات لم تحدث من قبل، وهي صعود فريق يمثل المحافظة في «الممتاز ب».

وأشار أن الموسم الكروي الحالي شهد صعود فريق نادي جنوب سيناء إلى الدوري الممتاز «ب» على حساب مركز شباب العريش، بعد فوزه بهدف دون مقابل، كما فاز فريق أبو زنيمة على مركز شباب مصر من محافظة شمال سيناء، وضمن تواجده في دوري القسم الثالث للموسم القادم، إلى جانب صعود نادي رأس سدر لكرة القدم إلى القسم الثالث على حساب منطقة السويس.

رياضة جنوب سيناء تهنئ فرق المحافظة

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء على «فيسبوك»، بيانا جاء فيه: «تتقدم مديرية الشباب والرياضة بقياده محمد فتحي توفيق، وكيل الوزارة، بخالص التهنئة لفريق نادي جنوب سيناء للصعود (للممتاز ب)، ونادي رأس سدر للصعود للدرجة الثالثة، وبقاء مركز شباب أبوزنيمة ومركز شباب وادي الطور ومركز التنمية الشبابية بالطور ونادي شرم الشيخ بالدرجة الثالثة، وتقدمت المديرية بالشكر لمنطقة جنوب سيناء لكرة القدم ولاعبي الفرق بالمراكز والأندية ومجالس الإدارات والأجهزة الإدارية والفنية للجهد المبذول خلال هذا الموسم لإعلاء اسم محافظة جنوب سيناء في المجال الرياضي لتظهر جنوب سيناء في (الممتاز ب) لأول مرة».

رعاية فرق كرة القدم بالمحافظة

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شدد على ضرورة رعاية فرق كرة القدم وتنمية المهارات الموجودة لدى أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حريص على دعم القطاع الرياضي بجنوب سيناء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.