لاعب نجمة سيناء يُقبل قدم والده بعد إحرازه هدفا وصعود فريقه لـ«الممتاز ب»

في مشهب مهيب نال إعجاب الجميع، أسرع خالد المالح لاعب نادي نجمة سيناء إلى والده الذي كان يقف خارج خط الملعب، وانخفض أرضًا ثم قبّل قدمي والده، احتفالًا بإحرازه هدفًا وصعود فريقه إلى الدوري الممتاز «ب»، المؤهلة للدوري الممتاز المصري، وذلك بعد فوزه على مركز شباب الشهيد أحمد المنسي.

وبفوز نادي نجمة سيناء في المباراة الأخيرة، يصل الفريق إلى النقطة الـ46 في المركز الأول للمجموعة الثامنة (أ) التي تخص فرق شمال سيناء.

مصدر السند والدعم لأبنائه

وكشف خالد المالح لاعب نادي نجمة سيناء لـ«الوطن»، أنّ تقبيله لقدم والده جاء بصورة تلقائية لم يخطط له، موضحًا أنّه كان دائمًا يلعب خارج شمال سيناء ولم تكن أسرته برفقته، وحينما انتقل لنادي نجمة سيناء بدأ والده في حضور مباريات الفريق لتقديم السند والدعم له، موضحًا أنّه في يوم المباراة سافر معه، وكان يشاهد المباراة ويشجعه، لذلك احتفل بالفوز بتقبيل قدمي والده.

«المالح» لعب في عدة أندية واحترف بالخارج

وبدأ خالد المالح، 30 عامًا، رحلته مع كرة القدم كلاعب ناشئ في نادي اتحاد الشرطة، ثم انتقل منه إلى إنبي، ومنتخب مصر، ليلعب بعد ذلك في الفريق الأول لنادي أبي صقل سيناء، وينتقل منه لفريق نجمة سيناء «فريق أول»، ثم الزرقاء، ثم بورفؤاد لمدة 3 سنوات، واحترف في تايلاند لمدة عام، ثم عاد إلى بورفؤاد للصعود للدوري الممتاز «ب»، وينتقل منه لنادي رأس البر، ثم انتقل لنادي نجمة سيناء وصعد به لدوري الممتاز «ب».

يحلم بالصعود للدوري الممتاز

وأشار «المالح» إلى أنّ سعادته لا توصف بتسجيل 3 أهداف مع الفريق، وأنّه كان سببًا في صعود الفريق، مؤكدًا أنّ سيناء تحتاج لفريق في الدوري الممتاز «ب» آملًا في الترقي لـ الدوري الممتاز.

فاز في 14 مباراة وخسر مرة وحيدة

تجدر الإشارة إلى أنّ صعود نجمة سيناء جاء بعدما لعب 19 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة منهم، بينما تعادل في 4 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة فقط أمام مركز شباب مدينة العريش، ليصعد إلى الدوري الممتاز «ب»، والمؤهل للصعود إلى الدوري الممتاز.