تفاصيل صعود نادي نجمة سيناء للدوري الممتاز «ب».. تلقى هزيمة وحيدة

قدم عدد من وجهاء سيناء ورؤساء العمل المدني والتنفيذي والسياسي بشمال سيناء، التهنئة لنادي نجمة سيناء، ممثل المحافظة، لفوزه في مباراته ضد فريق المنسي، والصعود إلى الدوري الممتاز ( ب).

وقال إيهاب بيتا، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، لـ«الوطن»، إن ما قام به نادي نجمة سيناء هو إنجاز تاريخي يحسب للفريق والجهاز الفني والداعمين، حيث قدم نادي نجمة سيناء طفرة رياضية على مستوى الأندية بشمال سيناء.

نجمة سيناء حقق التميز والترقي

بدوره قام المهندس هيثم رحمي، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وأحد رجال الأعمال بالعريش، بتهنئة الفريق وإرسال برقية تهنئة خاصة، عبّر فيها عن سعادته ودعمه هو وكوادر الحزب بكل طاقتهم لفريق نجمة سيناء الذي اجتهد وواصل التميز حتى حقق ما يريد من التأهل، أملا أن يتم الصعود للدوري الممتاز (أ).

فاز في 14 مباراة وهُزم مرة واحدة

وكان قد نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجمة سيناء بمدينة العريش، في الصعود إلى دورة الترقي المؤهلة إلى الدوري الممتاز، بعد فوزه في الأسبوع قبل الأخير على مركز شباب الشهيد أحمد المنسي، ووصوله للنقطة 46 ليحتل المركز الأول للمجموعة الثامنة (أ) على مستوى فرق شمال سيناء.

ونجح فريق نجمة سيناء في تحقيق الفوز في 14 مباراة، والتعادل في 4 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة من مركز شباب مدينة العريش، وضمن نادي نجمة سيناء الصعود للدوري الممتاز (ب) في حالة عدم التوفيق في الصعود إلى الدوري المصري الممتاز، ليكون الفريق الذي تعقد عليه آمال الجماهير السيناوية في الوصول إلى فرق القمة بالدوري.