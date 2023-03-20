مجلس النواب يناقش ضوابط الحج والعمرة ومشكلات الفنيين الصحيين اليوم

تعقد اللجان البرلمانية بمجلس النواب، اليوم، عقب انتهاء الجلسة اليوم، اجتماعاتها لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

وتناقش لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم المشكلات التي يواجهها خريجي المعاهد الفنية الطبية لاسيما في ظل المرتبات المتدنية لهم، وكذلك تسوية حالة خريجي كليات ومعاهد التمريض الحاصلين على البكالوريوس التقني.

ضوابط الحج والعمرة

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، والرؤية المستقبلية.

وتناقش لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، بعض الإجراءات المتعلقة بالعمرة والحج من خلال بوابة العمرة المصرية، وتحديدا «الباركود» ومدى صلاحيته للاستخدام قبل السفر للمملكة العربية السعودية، وكذلك ضوابط الحج السياحي للموسم الجديد في شأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة البرلمانية اليوم، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2023.

تقرير اللجنة التشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثانية»، الموقع في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 2023.