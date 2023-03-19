تفاصيل جلسة بـ«شباب القليوبية» لمحاكاة مجلس النواب.. طلبات إحاطة وأسئلة

شهد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، نموذج محاكاة مجلس النواب الذي تنظمه إدارة البرلمان والتعليم المدني، بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، لأعضاء برلماني الطلائع والشباب للتدرب على أدوات الرقابة البرلمانية، وذلك بمركز شباب باسوس التابع لإدارة القناطر الخيرية، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

الاهتمام بالمواهب فى مراكز الشباب

بدأت الجلسة بتلاوة جدول الأعمال، و تقديم طلبات الإحاطة والأسئلة و تم التأكيد على عدم وجود اعتذارات من الأعضاء، شمل جدول الأعمال طلبات الإحاطة وسؤال بقطاع التنمية المحلية بشأن ضعف الترويج للحدائق والمتاحف الأثرية بالقناطر الخيرية وكذلك طلب إحاطة بقطاع التعليم والبحث العلمي بشأن ضعف القراءة لدى الطلبة دون العاشرة وإهمال حصة اللغة العربية بالمدارس ، وكذلك طلب إحاطة في قطاع الزراعة والرى بشأن تلوث مياه الشرب بالقناطر الخيرية ومشكلة ري الأراضي الزراعية والمياه الملوثة، وطلب الإحاطة فى قطاع الشئون الصحية بشأن ضعف مستشفى أبو المنجا، وفي قطاع الشباب والرياضة بشأن الاهتمام بالمواهب فى مراكز الشباب.

وسؤال في قطاع التعليم والبحث العلمي ونصه ماهى خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم والنهوض به، وسؤال فى قطاع الشباب والتعليم ونصه ماهو نتاج تعاون وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم بشأن الإهتمام بالطفل دون الخامسة عشر عاما ودمج مبادرات النشء.

محاكاة البرلمان هو بناء جيل قادر على محاكاة الحياة

أكد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الهدف من جلسة محاكاة البرلمان هو بناء جيل قادر على محاكاة الحياة السياسية والممارسات البرلمانية الصحيحة، ليكونوا قادة المستقبل وسفراء للتنوير وأصحاب دور رائد في المجتمع يواجه تحديدات حروب الجيل الرابع والخامس قادرا على المواجهه والبحث والتعبير عن الرأي وتقبل الرأي والرأي الآخر ملم بقضايا المجتمع ساعيا للبحث عن حلول جذرية تساهم في تطور الدولة المصرية والمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة.

حضر نموذج المحاكاة وليد فرماوي وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتور ناصر السيد مدير ادارة البرلمان، والدكتورة سارة طه معاون المدير العام للشباب، و محمود شعبان معاون الرياضة، وأحمد سليمان مدير ادارة القناطر الخيرية، وعدد من أعضاء برلماني الطلائع والشباب، ومسئولى البرلمان والاخصائيين بإدارة البرلمان.