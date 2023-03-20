‎تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

يُعقد اجتماع البنك المركزي المصري، الخميس 30 مارس 2023، بغرض مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض لمدة 6 أسابيع أخرى، وفقا للمعلن من البنك المركزي بداية هذا العام.

اجتماع البنك المركزي المصري الثاني لهذا العام

ويعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية منذ بداية 2023، حيث عقدت اللجنة في 2 فبراير الماضي أولى اجتماعاتها لهذا العام، لتقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

قرار اجتماع البنك المركزي في 2 فبراير الماضي

ووفقا لما أعلنته لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي المصري الأخير، جرى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25% و17.25% و16.75% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.

وبحسب الجدول المعلن لاجتماعات البنك المركزي المصري لهذا العام، فإنّ هناك 8 اجتماعات سيجري انعقادها خلال 2023؛ موعد ثالث الاجتماعات سيكون في 18 مايو 2023، وسيليه رابع الاجتماعات في الـ22 من يونيو المقبل، وبذلك يكون البنك المركزي قد عقد نحو 4 اجتماعات في النصف الأول من العام.

وعن مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري للنصف الثاني من العام الجاري برئاسة القائم بأعمال محافظ المركزي، فسينعقد خامس الاجتماعات فى 3 أغسطس 2023، وسادس اجتماع في 21 سبتمبر 2023، والاجتماع السابع في الثاني من نوفمبر 2023، والاجتماع الثامن والأخير في 21 من ديسمبر.