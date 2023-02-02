عاجل.. البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، 2 فبراير 2023، ممثلا في لجنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستويات ديسمبر الماضي دون تغيير، 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.

اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر 2022

كان البنك المركزي المصري، رفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب، في اجتماعه الأخير في ديسمبر 2022.

اجتماعات البنك المركزي 2022

وخلال 2022، سرع البنك المركزي المصري من وتيرة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من العام، فيما رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار العام بأكمله.