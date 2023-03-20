موعد ومكان جنازة الفنانة لبنى محمود بعد وفاتها أمس.. وفنانون ينعونها

كشف منير مكرم، عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية، موعد ومكان جنازة الفنانة لبنى محمود، والتي رحلت عن عالمنا، مساء يوم أمس الأحد، إثر إصابتها بنزيف في المخ.

موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة لبني محمود

وقال منير مكرم: «سيتم تشييع جثمان الفنانة لبني محمود اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية، ودفنها بمقابر العائلة، لكن لم يتم تحديد موعد العزاء حتى الآن».

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني علي نعي الفنانة لبني محمود، حيث كتبت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر خاصية «استوري»، علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «البقاء لله.. إنّ لله وإنّ إليه راجعون»، فيما كتب طه دسوقي: «إنّ لله وإن إليه راجعون.. الأستاذة لبنى محمود في ذمة الله.. ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته.. أرجو الدعاء».

محمد ثروت يروي موقفا موثرا عن لبنى محمود

وحرص الفنان محمد ثروت، على سرد موقف حدث بينه وبين الفنانة لبنى محمود، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته.. فنانة محترمة ومبدعة وجميلة.. أتذكرها في مشهد مشهور في فيلم بنك الحظ وإحنا بنصور بعد كل cut كانت بتعتذر لي وتطبطب علي كتفي و تقولي حقك عليا يا حبيبي، أنا آسفة، وأنا أقولها ولا يهمك، اضربي دا شغل يا روحي، والمشهد عاوز كدا. رحم الله الفنانه لبنى محمود. أم صالح».