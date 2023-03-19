موعد جنازة وعزاء الفنانة لبنى محمود.. توفيت بعد صراع مع المرض

كشفت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، عن موعد جنازة وعزاء الفنانة لبنى محمود، التي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، بعد صراع طويل من المرض.

موعد جنازة وعزاء الفنانة لبنى محمود

وقال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، إنّ موعد جنازة وعزاء الفنانة لبنى محمود، سيكون غدًا الاثنين من مسجد السيدة نفيسة، ودفنها بمقابر العائلة، بينما موعد العزاء لم يُحدد بعد.

وخيم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة لبنى محمود، إذ نعتها الفنانة ياسمين وافي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «خبر يوجع ويوم حزين حقيقي.. كنت بحبها قوي.. الفنانة القديرة لبنى محمود في ذمة الله».

ونعاها الفنان أحمد حداد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «وفاة الفنانة لبنى محمود.. ارتاحت كانت تعبت جدًا في آخر كام سنة.. فاكر أني في بداياتي مثلت فيلم قصير، كنت طالع رسام في امتحان وبرسم موديل إخراج زميلتي في الدفعة سارة الخطيب.. وكان بطولة الراحلة ماجدة الخطيب في دور الموديل.. وكانت بتقوم بدور المشرفة اللي بتراقب عليا الراحلة لبنى محمود.. رحمة اللي عليهما».

مسيرة لبنى محمود في السينما

وبعد عرض موعد جنازة وعزاء الفنانة لبنى محمود، يذكر أنها اشتهرت بمُشاركتها في الأعمال الكوميدية؛ إذ تمتلك خفة ظل واسعة، وقدمت العديد من الأدوار المختلفة بالشاشة الصغيرة والكبيرة، فتنوعت بين دور الأم والحماة والخادمة، فقدمت دور الحماة بفيلم «حاحا وتفاحة» والخادمة بفيلم «كريستال».