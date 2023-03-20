قناة إكسترا نيوز تبرز ملف «الوطن» بشأن زيارة طلاب إلى مشروعات الإنتاج الحيواني

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن زيارة طلاب إلى مشروعات الإنتاج الحيواني، بعنوان «(الوطن) ترافق عشرات الطلاب في زيارة مشروعات الإنتاج الحيواني: تحرك ضخم لسد الفجوة الاستيرادية».

ضرورة عدم استيراد مصر للإنتاج الحيواني

وقال الكاتب الصحفي يوسف أيوب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دائمًا على التأكيد بضرورة عدم استيراد مصر للإنتاج الحيواني من الخارج بل الاعتماد على إنتاجها وزيادته، وهو ما يحدث في الوقت الحالي.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني

وأضاف «أيوب»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» تقديم هشام عبدالتواب عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ زيارة الطلاب لمشروعات الإنتاج الحيواني، تؤكد تحول مصر من دولة مستوردة للإنتاج الحيواني والألبان إلى دولة تحقق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أنّ هذا لا يحدث في ذلك الصدد فقط بل في المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وغيرها.