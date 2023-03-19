«الوطن» ترافق عشرات الطلاب لمشروعات الإنتاج الحيواني: تحرك ضخم لسد الفجوة الاستيرادية

في ضوء توجهات الدولة المصرية بإجراء زيارات ميدانية لشباب مصر من طلبة المدارس والجامعات للمشروعات القومية العملاقة، للتعرف عن قرب على إنجازات الدولة المصرية، رافقت جريدة «الوطن» وفدًا يضم العشرات من طلاب وطالبات جامعة السادات، لزيارة مشروع مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة السادات، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا.

حملة شوف بنفسك لإبراز انجازات الدولة

يأتي ذلك في إطار حملة «شوف بنفسك»، والتي أطلقتها القوات المسلحة، بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية، لتنظيم زيارات ميدانية لتعريف الشباب والمواطنين بالإنجازات والمشروعات القومية التي تتم في مختلف محافظات الجمهورية.

الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني

بدأت الزيارة بعرض تقديمي شرح خلاله مسؤولو الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، فكرة إنشاء المجمع والمجمعات الأخرى، وخطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة للمساهمة في توفير اللحوم الحمراء، والألبان ومنتجاتها بأسعار مناسبة للمواطن المصري، في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه جميع دول العالم في الفترة الراهنة.

وشرح مسؤولو «الشركة الوطنية»، فكرة تأسيسها في عام 2017، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، من خلال مشروع المليون رأس ماشية، دعمًا من القوات المسلحة للاقتصاد الوطني للبلاد، وفي إطار خطة اهتمام أجهزة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان من خلال الإنتاج المحلي، وتقليل الفجوة الغذائية الراهنة.

إدخال سلالات جديدة للسوق المصرية

وأوضح مسؤولو «الشركة»، أنّ الجهود تتضمن إدخال سلالات جديدة محسنة وراثيا للسوق المحلي، والاستغناء تدريجيًا عن استيراد اللحوم عبر زيادة الإنتاج المحلي، والسعي لتوفير لحوم ذات جودة عالية وخالية من مسببات الأمراض المختلفة، وصولا لتوفير غذاء صحي آمن للمواطن المصري بأسعار مناسبة، وسد الفجوة الاستيرادية من أنواع الجبن المختلفة ثم البدء في التصدير، فضلا عن إنتاج المكونات الأساسية اللازمة لإنتاج ألبان الأطفال.

وأشاروا إلى أنّ الشركة تمتلك 21 موقعًا إنتاجيًا في 7 محافظات، هي «الإسكندرية والبحيرة والمنوفية ومرسى مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر والفيوم»، على مساحة إجمالية قدرها 32 ألفا و695 فدانا، تضم 29 مزرعة للإنتاج الحيواني لأغراض التسمين والحلاب، بينها 21 مزرعة للتسمين، و8 مزارع «حلاب»، بإجمالي قدرة قدرها 200 ألف رأس ماشية في العام، فضلا عن مصنع لإنتاج الجبن الجاف، والنصف الجاف ببرج العرب بطاقة تصنيعية 400 طن جبن في اليوم.

ووفرت مشروعات الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني في مختلف محافظات الجمهورية 58 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما نجحت في قطع شوط طويل في مشروع المليون ورأس ماشية، ولديها حاليًا 200 ألف ماشية، بينها 180 ألف تسمين، و20 ألف رأس حلابة.

منافذ ثابتة ومتحركة لطرح المنتجات

وقال مسؤولو «الشركة»، إنّه تم إعداد وتجهيز عدة منافذ حضارية ثابتة وأخرى متحركة لطرح منتجات الشركة للمواطن المصري للتحكم في عرض المنتج النهائي بالسعر المناسب لتحقيق الهدف من المشروع.

وأشاروا إلى أنّه من المخطط افتتاح مجمعين جديدين لإنتاج الألبان ومصنع للجبن الجاف والنصف جاف قريبًا، والبدء في مجمعات استخلاص اللاكتوز والبروتين من «الشرش».

المركز العلمي البيطري للأبحاث

واستمع الطلاب لشرح حول مجمع الإنتاج الحيواني في السادات، المتواجدة في نطاق مدينتهم، تضم 5 مزارع حلابة بقوة 5 آلاف رأس ماشية بقدرة إنتاجية 150 طن ألبان، فضلا عن مستشفى بيطري، ومبنى للتلقيح الصناعي، وإنشاء المركز العلمي البيطري للأبحاث.

واصطحب الدكتور أحمد عبدالفتاح، أحد الكوادر العلمية في مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة السادات، الطلاب في جولة تفقدية في المعامل الموجودة في «المركز العلمي» بالمشروع، وقال إنّه يحتوي على 29 معملا بحثيا وتشخيصيا للتحسين الوراثي، والجراحة، والتجارب ذات الأمان الحيوي.

ويضم مجمع الإنتاج الحيواني في مدينة السادات أيضًا، بحسب الدكتور أحمد عبدالفتاح، معامل متخصصة في البحوث الصيدلانية، ومراقبة جودة الأعلاف والمياه، ومنظومة للتعقيم، ومزرعة بحثية، ومناطق إدارية.

وذكر الدكتور أحمد البدوي، أحد الكوادر العملية في «المشروع»، أنّه في إطار التحسين الوراثي للسلالات المحلية؛ فتم إعداد الدراسات البحثية للصفات الوراثية الملائمة للأجواء المصرية لانتقاء السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، والتي يتم انتخابها لأغراض المشروع، واختيار الأمصال واللقاحات المناسبة بالتنسيق بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، مع الاطلاع الدوري على الخريطة الوبائية في دول العالم كافة، لتحديد الدول التي يتم الاستيراد منها.

أعقب ذلك، استقلال طلاب جامعة السادات أوتوبيسات لإجراء جولة تفقدية، مرورًا بالركاب داخل مزارع الشركة، وأكد المهندس محمد محمود، من مسؤولي المزارع الحلاب، أنّ المشروع يعمل بضوابط جودة ومعايير صارمة ضمانًا لتحقيق أعلى إنتاجية، مشيرًا إلى أنّ الإنتاجية القصوى للمشروع سينتج بين 50 إلى 60 ألف طن ألبان، وألف طن لحوم.

«رفعت»: رأينا بأعيننا حجم الإنجاز والجهد المبذول

فيما أبدى الشباب المشاركون بالجولة إعجابهم وفخرهم بما رأوه في مزارع الإنتاج الحيواني في مدينة السادات، إذ يقول أحمد رفعت، رئيس اتحاد الطلاب في جامعة السادات، إنّهم كانوا يسمعون عن مجمع الإنتاج الحيواني، ويرونه في التليفزيون، لكن البعض كان يردد أنّه ليس سوى «شو إعلامي» فقط، ليس له وجود على أرض الواقع، لكنهم شاهدوا بأعينهم حجم الجهد الضخم المبذول في هذا المشروع.

وأبدى رئيس اتحاد طلاب جامعة السادات، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إعجابه الشديد بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء زيارات لطلبة الجامعات للمشروعات القومية، وإطلاق القوات المسلحة مبادرة «شوف بنفسك» تنفيذًا للتوجيه الرئاسي بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام، مؤكدًا أنّ المبادرة ستزيد الشباب فخرًا بما تنجزه بلادهم، وسيزيد من الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات، والشباب المصري.

«ندى»: سننقل ما رأيناه لأصدقائنا ومعارفنا

وقالت الطالبة ندى غنام، من الفرقة الثانية في كلية التجارة بجامعة السادات، إنّهم رأوا خلال الزيارة أكثر بكثير مما سمعوه عن مزارع الإنتاج الحيواني في مدينة السادات، وأنّهم علموا تمامًا حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية في هذا المشروع الضخم، واصفة إياه بأنّه أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية، لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، وسد الفجوة الغذائية.

وأثنت الطالبة ندى غنام، في تصريح لـ«الوطن»، عقب الزيارة، بجهود مختلف مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها القوات المسلحة، في دعم المواطن المصري، مضيفة: «دورنا حاليًا هو نقل الصورة الكاملة لأصدقائنا وزملائنا ومعارفنا».

أما الطالب أحمد عبده، طالب في كلية الطب البيطري بجامعة السادات؛ فقال، لـ«الوطن»، إنّه لم يكن يتخيل حجم الترحاب والود الذي استقبلهم به قيادات الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، قائلا إنّ أهم شيء في الزيارة هو الرد على الشائعات، مضيفًا: «بنشوف الصور والفيديوهات حول المشروع في مدينة السادات من ساعة افتتاح الرئيس السيسي له، لكن البعض بيقول ده كلام مش حقيقي مش موجود، لكننا شُفناه على أرض الواقع بأعيننا».

واختصر الطالب محمد حسان، الطالب في كلية الطب البيطري بجامعة السادات، ما رأه خلال الجولة، قائلا: «فخور بمصر»، مشيرًا إلى أنّه شاهد في مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة السادات مشروع متكامل مُنفذ «زي ما بيقول الكتاب»، كما نقل قيادات الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني لهم أنّ المشروع منفذ مثله في عدد آخر بمحافظات الجمهورية، مع خطة للتوسعات.

«مروة»: «مكناش متخيلين إن عندنا مشروعات بالضخامة دي»

«مكناش متوقعين إن عندنا في مصر مشروعات بالضخامة دي».. هكذا استهلت الطالبة مروة سلام، حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أنّ جولتها في مشروع مجمع الإنتاج الحيواني طمأنتها لأن الدولة المصرية تعمل بمنهج علمي، وتخطيط متكامل لكل مشروع تعمل على تنفيذه على أرض الواقع.

«النجار»: منبهر بما شاهدته.. و«ممدوح»: بلدنا بتتغير

وأجمل الطالب محمد النجار، من الفرقة الثالثة بكلية التجارة في جامعة السادات شعوره بعد الجولة، قائلا: «منبهر بما شاهدته»، معتبرًا أنّ المشروعات القومية العملاقة هي رسالة أمل للشباب وكل مصر في الغد، وهو ما وافقه عليه الطالب مصطفى ممدوح، من ذوي الاحتياجات الخاصة، والملتحق بالفرقة الثالثة من كلية الحقوق، قائلا: «حسينا إن بلدنا بتتغير.. وإن مصر بتصدر مش بتستورد بس».