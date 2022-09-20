برنامج فرصة: تسليم الدفعة الثانية من الإنتاج الحيواني لـ202 أسرة بمطروح

أكد برنامج فرصة لللتمكين الاقتصادي، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تنفيذا لسياسة الدولة وتوجيهات وزارة التضامن، واستكمالاً لمنهجية برنامج فرصة لتمكين الأسر الأولى بالرعاية، من مستفيدي تكافل وكرامة، من خلال توفير مشروعات مدرة للدخل، تم تنفيذ مشروعات سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني بمحافظة مطروح.

عمل دراسات بيئية ومسوح ميدانية لتحديد نطاق الاستهداف

وأكد دكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، وفقا لتقرير صادر على الصفحة الرسمية لبرنامج «فرصة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه قد تم عمل الدراسات البيئية والمسوح الميدانية لتحديد نطاق الاستهداف، وكذلك تحديد نوعية المشروعات التي تتناسب مع تلك المناطق، كما تم تقديم جلسات الدعم وتحفيز المواطنين، للمشاركة في تنفيذ المشروعات وكذلك تقديم الدعم الفني وكيفية إدارة المشروع.

تكلفة المشروع الواحد لكل أسرة 10 آلاف جنيه

ولفت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، خصصت من خلال برنامج فرصة، تمويل 5 ملايين جنيه لتنفيذ 450 مشروعا، كمنحة مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروعات سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني تربية أغنام، لافتا إلى أن تكلفة المشروع الواحد لكل أسرة عشرة آلاف جنيه.

تسليم الدفعة الأولى لـ100 أسرة مستفيدة بمدينة الضبعة

وأوضح البرنامج أنه تم تسليم كل أسرة نعجة واحدة عشار، وواحدة ليس عشار، و250 كجم علف، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، لافتا إلى أنه تم تسليم الدفعة الأولى لـ100 أسرة مستفيدة بمدينة الضبعة وتوابعها، كما تم الانتهاء من تسليم الدفعة الثانية لنحو 202 أسرة بمدينة النجيلة ومدينه براني.

وأكدت «التضامن» أن برنامج فرصة يساعد في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل، كما يتم تنفيذ مختلف أنشطة برنامج فرصة من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى.