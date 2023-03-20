مايا مرسي: توعية 48 مليون مواطن خلال 7 سنوات عبر طرق الأبواب

أكّدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أنَّ مصرَ حققت تقدما ملموسا في مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في مراجعتها النصفية حيث رصدنا تقدما وثباتا في 33 مؤشرًا وتحديا في 3 مؤشرات، وخلال عام 2022 وصل عدد مستفيدات المجلس القومي للمرأة إلى ما يزيد عن 12 مليون في المحافظات و104 ملايين معدل وصول عبر الحملات التوعوية في منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت مايا مرسي، في كلمتها خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «خلال 7 سنوات نجحنا في تحقيق 48 مليون تواصل توعوي عبر طرق ما يزيد على 5 ملايين باب».

وتابعت: «تجتاح العالم أزمة اقتصادية، فجاء التركيز على التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة والتعليم الفني للفتاة وتعزيز سياسات دخول سوق العمل عبر التدريب وتنمية المهارات وإقامة مشروعات صغيرة وإتاحة الفرص التسويقية، وإعمالًا لمنهج الحق في التنمية نعمل ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على معارض ومشاغل ووحدات إنتاجية وتوفير أصول عينية وحاضنات أعمال وتعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي والمشروعات البيئية الخضراء».