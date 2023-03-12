مايا مرسي: يجب توفير سوق عمل جاذب للمرأة.. ونتطلع لخروج قانون عمل أقوى

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، فى افتتاح قمة المرأة المصرية 2023، في نسختها الثانية -منتدى الخمسين سيدة- تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحت عنوان «تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها»، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمسؤولين وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، والعديد من القيادات النسائية.

التحديات التي تواجه المرأة المصرية

وأكدت رئيسة المجلس، على أن المرأة المصرية تركيبة فريدة من نوعها، فهي خط الدفاع الثالث للوطن، في مجابهة قوى التطرف والإرهاب وفي الأزمات، علاوة على أدوارها الأخرى في عملها وداخل أسرتها.

وحول التحديات التي تواجه المرأة المصرية في سوق العمل، أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن «الاقتصاد الرعائي» أكبر تلك التحديات، حيث تحتاج معظم الامهات إلى رعاية أطفالها، من خلال توفير حضانات، مؤكدة ضرورة زيادة عدد الحضانات، وتوفير سوق عمل جاذب للمرأة، وعلى شركات القطاع الخاص أن تراعي أن إجازات رعاية الطفل لا تعتبر خسارة للشركة، بل هو عمل رعائي مدفوع الأجر.

وعبرت عن تطلعها أن يحتضن سوق العمل فى مصر نسب أكبر من السيدات، لزيادة الناتج القومي المصري إلى 34%، وأن يخرج قانون عمل أقوى يهتم بتكافؤ الفرص من خلال توفير أجور متساوية ومناخ آمن فى قطاعات العمل الخاص، وضرورة تشجيع الفتيات للدخول فى سوق العمل، خاصة أن العالم يتجه نحو القطاع الخاص والتكنولوجيا والاعتماد على التسويق.

وأضافت مايا مرسي، أن المجلس القومي للمرأة طالب بأجازة أبوة في حالة ولادة الزوجة، وذلك أسوة بالعديد من الدول العربية، ضمن مطالبه فى قانون العمل الجديد، قائلة: «نعول فى قانون العمل الجديد على نائبات مصر العظيمات بمجلسي النواب والشيوخ».

العنف ضد المرأة

وفيما يتعلق بملف القضاء على العنف ضد المرأة، أكدت رئيسة المجلس، وجود قوانين وتشريعات كثيرة ومسارات إحالة لمواجهة العنف ضد المرأة، بالإضافة الى وجود مقترح بقانون خاص بالإيذاء البدني في اطار الاسرة بناءا على تكليف رئيس الجمهورية، مشددة على أن التربية هى العامل الأساسي داخل الاسرة المصرية، والتوعية داخل المدارس.

وأوضحت أن الاعلام والدراما، قادرين على تغير أشكال العنف ضد المرأة، موضحة أن المجلس مستعد بفرق لرصد أشكال العنف ضد المرأة فى الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان، قائلة: «رصدنا العام الماضى انخفاض معدلات العنف ضد المرأة بالدراما، ونأمل أن تنتهي هذا العام»، موجهة رسالة للسيدات والفتيات، بعدم قبول أى شكل من أشكال العنف داخل العمل أو المنزل.

النهوض بالمرأة المصرية

وعبرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، خلال كلمتها عن خالص شكرها وتقديرها للدكتورة مايا مرسي، لجهودها العظيمة في مجال النهوض بالمرأة المصرية في شتى المجالات، خاصة في مجال الفنون، الذي لمسته خلال فترة تقلدها منصب عمادة أكاديمية الفنون قبل توليها وزارة الثقافة، وفي نهاية كلمتها، كرمت الدكتورة مايا مرسي، ودينا عبدالفتاح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير الى الدكتورة هالة السعيد، لجهودها في ملف تمكين المرأة فى كل المجالات.