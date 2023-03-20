مايا مرسي: نسعى لتسجيل علامة تجارية جماعية لحرفة التلي باسم المرأة المصرية

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنّ المجلس يتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لأول مرة في مصر، لتسجيل علامة تجارية جماعية لحرفة التلي باسم المرأة المصرية.

وأضافت مرسي، خلال كلمتها في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، وتنقلها قناة إكسترا نيوز: «في إطار الآليات الوطنية والتشريعية والتنفيذية ومسارات الإحالة المعتمدة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة، انخفضت نسبة ختان الإناث من 21% إلى 14% للفئة العمرية من صفر إلى 19 سنة».

وتابعت: «للمرة الأولى في مصر أطلقنا البرنامج التدريبي المعتمد للصحة النفسية وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للسيدات، وفي إطار القوانين والتشريعات نتطلع إلى قانون عمل داعم للمرأة يوفر بيئة عمل آمنة ومساندة، وتغليظ عقوبات الإيذاء البدني في إطار الأسرة، وكلنا ثقة في صدور قانون أحوال شخصية متوازن يدعم الأسرة ويحافظ على مكتسبات المرأة وينتصر لمصلحة الطفل».