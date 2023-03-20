وزيرة التضامن: الأمهات أفضل كتاب نتعلم منه المبادئ والأخلاق ودروس الحياة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ الأمهات أفضل كتاب نتعلم منه المبادئ والأخلاق ودروس الحياة، ونتعلم ذلك من نظرات وإيماءات أمهاتنا، مشيرة إلى أنَّ «الأمهات ودائع العلم ومخزون الثقافة الشعبية والفطرية الطبيعية، هن اللواتي يعرفن طريقًا للعطاء فسلكنه وعهدنّ الوطن إخلاصًا فأوفين به، وإن لقين الصعب واجهنه وتحدينه».

وأضافت «القباج» خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023 عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ الأم هي القوة الممزوجة بجذور الأصالة والإرادة، فصلاح المحصول يبدأ من البذور، فقوة أم موسى «عليه السلام» هي التي دفعتها في أن تضعه في البحر حتى عاد إليها عزيزا، وقوة السيدة مريم العذراء هي التي أعانت السيد المسيح على تحمل المشقة لتأدية رسالته.

وتابعت: «نأتي لخاتم الأنبياء رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، فنجد الأم التي احتسبت وصبرت والزوجة التي دعمت وسندت والأبنة التي راعت وحنت»، مشيرة إلى أنَّ المرأة تقوى أكثر بدعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي وبمؤسسات الدولة القوية ورجالها الواثقة الأبية فلا مجال ولا وقت للضعف ولا للفتور مهما كبرت التحديات ومهما كثرت المحن».