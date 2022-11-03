نيفين القباج: تغيير مناهج الحضانات مثّل أولوية قصوى لوزارة التضامن

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ تغيير مناهج الحضانات كان أولوية لوزارة التضامن، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، موضحة أنه تم التركيز على التنشئة والتربية قبل التعليم، لأن ذلك هو الأهم.

ولفتت «القباج»، في بيان صحفي، إلى أن المرحلة العمرية حتى 4 سنوات تحتل أهمية كبرى من الدولة، موضحة أن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية للاهتمام بهذه الفئة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية لتراخيص الحضانات وتقديم تسهيلات كبيرة في التراخيص: «لن يتم غلق أي حضانة إلا فيما يهدد حياة الطفل».

تطوير 250 قاعة لحضانات الطفولة المبكرة

وأشارت خلال توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم، لتطوير 250 قاعة لحضانات الطفولة المبكرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في 8 محافظات، أن تطوير قاعات الحضانات في إطار مبادرة تحسين جودة الممارسات المهنية في الحضانات للفئة العمرية من الميلاد وحتى 4 سنوات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطن المصري.

من جانبها قالت هالة عبد الحميد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصري للتنمية والتعليم، إن المحافظات المستهدفة هي «أسيوط، قنا، الغربية، الإسكندرية، القليوبية، كفر الشيخ، جنوب سيناء، القاهرة».

التطوير يشمل تطوير البنية التحتية

وأضافت، أن التطوير يشمل تطوير البنية التحتية لنحو 250 قاعة من خلال إنشاء وإعادة تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات من خلال أعمال الترميم، وصيانة دورات المياه وأعمال الصرف، وصيانة شبكات الكهرباء، وأعمال الدهان، والأمان، وتجهيز الأثاث لغرف النشاط والفصول، والألعاب الداخلية والخارجية وتوفير مستلزمات وأدوات الأمن والسلامة والحماية المدنية وترخيص الحضانات وتوفيق أوضاع دور الحضانة التابعة لجمعيات ومؤسسات أهلية، حسب تقدير الاحتياجات لكل دار حضانة.

تنفيذ أنشطة البرامج التدريبية لميسرات ومديري الحضانات

وأشارت إلى أن البرتوكول يتضمن أيضا تنفيذ أنشطة البرامج التدريبية لميسرات ومديري الحضانات بهدف تنمية وتطوير المعارف، وبناء القدرات والمهارات ورفع كفاءتهن باستخدام الأدلة التدريبية المعتمدة والمسلمة للمؤسسة، وتنفيذ أنشطة البرامج التدريبية لموظفي إدارة الأسرة والطفولة، وأعضاء مجلس إدارات الجمعيات بهدف تنمية وتطوير المعارف وبناء القدرات والمهارات باستخدام الأدلة التدريبية المعتمدة والمسلمة للمؤسسة.

وأوضحت أن التطوير يشمل حضانات للأطفال حتى 4 سنوات وأن الأولوية ستكون لحضانات قري حياة كريمة بما يتفق مع معايير ضمان جودة دور الحضانة واعتمادها من مديريات التضامن الاجتماعي.