مساعد وزير الداخلية الأسبق عن جرائم «هوج بول»: محو الأمية الرقمية خط الدفاع الأول

قال اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنّ التوعية ومحو الأمية الرقمية هما خط الدفاع الأول في مواجهة كل الجرائم وقضايا النصب والاحتيال التي نتعرض لها.

وأضاف الرشيدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن كثيرين من مستخدمي الإنترنت والسوشيال ميديا يتعاملون معها دون دراية كافية بأنه ليس كل ما يبث عبر شبكة الإنترنت صحيح وله مصداقية.

وتابع: «بالنسبة لقضية هوج بول، فهي تعبر عن الطمع، كما أنها تتعامل في العملات الرقمية مثل بيتكوين، وهذا الأمر مجرم في مصر، والبنك المركزي لا يعترف بها وغير مسموح بتداولها خارج البلاد، أي أن المتعاملين في هذه المنصة وبهذه العملة يرمون أموالهم في مناطق ليس بها أي إجراءات او متابعة لها».

خطورة عدم الوعي في التعامل مع شبكة الإنترنت

وأكد أن من يتعامل مع شبكة الإنترنت في مثل هذه المواقع يجب أن يكون حذرا تماما، وقبل التعامل مع هذا الموقع يجب عليه اتخاذ إجراءات معينة والتأكد من صحة هذا الموقع وأنه حاصل على رخصة مزاولة المهنة، وذلك فيما يتعلق بالاستثمار.

ممارسات أعداء الوطن

وأشار إلى أن بعض أعداء الوطن والدين بدأوا يبثنون بعض المنشورات على الإنترنت والسوشيال ميديا عن حرمانية استثمار أموالهم في البنوك وغيرها من مؤسسات الدولة، لتوجيه المواطنين إلى التطبيقات المزورة، اعتمادا على طمع المجني عليهم.