وزيرة التخطيط: مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارات وصل لـ20% خلال 2022

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنَّ بناء قدرات المرأة وتأهليها لمزيد من المشاركة الفعالة في جهود التنمية وتولي المناصب القيادية يمثل التزامًا آخرا للدولة المصرية تقوم به رغم كل الظروف والتحديات، مشيرة إلى أنه تم تدريب 14 ألف سيدة من جميع المحافظات بالعام الماضي على العديد من البرامج التدريبية منها برنامج القيادات النسائية التنفيذية وبرنامج القيادات المصرية بالخارج لربط عظيمات مصر بالخارج بالوطن الأم.

وأضافت «السعيد» خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023 عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ مبادرة «هي لمستقبل رقمي» تستهدف تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين لزيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في العمل ووظائف المستقبل، هذا إلى جانب مبادرة «كن سفيرًا للتنمية المستدامة» لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري، وبلغ عدد الفتيات التي تخرجن من هذه المبادرة 60% من إجمالي المتدربين في كل المحافظات.

وتابعت: «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تستهدف تولي المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول عام 2030»، معلنة أنَّ المؤشر العام لتمثيل المرأة في مجالس الإدارات تتضاعف من 9% عام 2018 إلى 20% في عام 2022، مشيرة إلى أنه في حالة الاستمرار في تحقيق معدلات التصاعدية سنضمن وصلنا إلى النسبة المستهدفة 30% عام 2026 بدلًا من عام 2030.

وتابعت: «تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد الأم العام الماضي، باستحداث جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي»، مضيفة أنَّه تم تأهيل وتدريب 85 مؤسسة تشمل جميع الوزارات والمحافظات والجامعات على معايير الجائزة المستحدثة، وقد حصلت السيدات على نصف عدد المراكز الأولى في الجائزة بكل فئاتها.

وأكملت: «عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يزيد المرأة بأدوات التمكين ووسائل الاقتدار وأسباب الثقة مما يساعدنا على تأكيد تلك الصلابة وهذا الحضور، قديمًا كان يُقال أنَّ وراء كل عظيم امرأة، ولكن الآن نخبرهم أن وراء كل وطن عظيم امراة».