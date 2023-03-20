دعاء دخول الامتحان مع اقتراب امتحانات نصف التيرم الثاني

يقترب موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، لذا تستعرض «الوطن» دعاء دخول الامتحان، فالكثير من الطلاب يسعون إلى النجاح في الامتحانات وتحقيقًا لذلك يحرص كل منهم على الاجتهاد في المذاكرة والتحضير للمتحانات، بجانب الدعاء لله عز وجل ترجيه في التمكن من النجاح، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» أبرز أدعية النجاح في الامتحانات.

دعاء دخول الامتحان

دعاء دخول الامتحان لا يوجد له صيغة واحدة وثابتة، فهناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يرددها المرء من أجل النجاح في الامتحانات، ومن هذه الأدعية: «ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين»، كما يمكن أن يردد البعض أيضا: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا».

ومن الأدعية التي تأتي ضمن دعاء دخول الامتحان: «للهم إنك تعلم أنني مُقبلٌ على امتحانٍ ثقيلٍ، فخفّف عنّي حِمله، وأعنّي على أدائه، واجعله هيّناً ليّناً كما أرجو وأُحبّ»، وأيضا الدعاء التالي يندرج تحت دعاء دخول الامتحان: ««اللهم إنّي أستودعك ما درست وما حفظت وما فهمت، فألهمني السّداد في الإجابة، والتوفيق في الامتحان».

دعاء دخول الامتحان قبل اللجنة

وعن دعاء دخول الامتحان وقبل اللجنه، فيمكن للطالب ترديد الدعاء التالي: «رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ اللهم إنّه لا حول لي ولا قوة إلا بك؛ فخذ بيدي يا ربّ العالمين، ووفقني، واهدني، وتولّني يا أكرم الأكرمين، اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب، وسوء المنقلب، وشرود الذّهن، وغياب الحفظ والعلم».