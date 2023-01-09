دعاء دخول الامتحان لطلاب النقل.. بمناسبة بدء موسمها في المحافظات

مع بدء فترة امتحانات صفوف النقل في مختلف المحافظات، يبدأ الطلاب وأولياء الأمور البحث عن دعاء دخول الامتحان لطلاب النقل لترديده قبل أداء الاختبارات، أملا في تحقيق ما يرجونه من نتائج الامتحانات.

دعاء دخول الامتحان لطلاب النقل

ويوجد أكثر من دعاء دخول الامتحان لطلاب النقل، منها «يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العليا، وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، أن تُيسّر لي أمري، وتُسهّل لي دربي، وتقضي لي حاجتي».

تعرف على دعاء دخول الامتحان لطلاب النقل

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، إن دعاء دخول الامتحان لطلاب النقل يمكن أن يكون كالآتي: «يا رب افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً، اللهم يا من قلت وقولك الحق، اجعلني من عبادك المتقين وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علماً وعملاً وفقهاً وإخلاصاً في الدين».

ترديد دعاء دخول الامتحان لطلاب النقل

ويوجد أكثر من دعاء دخول الامتحان لطلاب النقل منها، «رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ اللهم إنّه لا حول لي ولا قوة إلا بك؛ فخذ بيدي يا ربّ العالمين، ووفقني، واهدني، وتولّني يا أكرم الأكرمين، اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب، وسوء المنقلب، وشرود الذّهن، وغياب الحفظ والعلم».