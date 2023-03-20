«صحة الشرقية»: إحالة المتغيبين عن العمل بوحدة غزالة الخيس للتحقيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على وحدة طب الأسرة بغزالة الخيس التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، وخدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمواطنين.

المرور على وحدة طب الأسرة بغزالة الخيس

تفقد وكيل وزارة الصحة خلال زيارته خدمات الكشف بعيادات طب الأسرة والشباب والمراهقين والأسنان، للاطمئنان على تواجد الفريق الطبي ومستلزمات العمل، وتم مناظرة السجلات الطبية بها لتقييم مؤشرات أداء العمل، مشددا على الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى، وفصل النفايات والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، كما تفقد عيادة تنظيم الأسرة للتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، واستيفاء السجلات، مؤكدا على دور الرائدات الريفيات في التعريف بخدمات الصحة الإنجابية واستدعاء المنتفعات.

متابعة أرصدة الطعوم داخل الوحدة الصحية

كما تابع وكيل الوزارة أعمال التطعيمات الروتينية، وقام بمناظرة سلسلة التبريد للتأكد من سلامتها، ووجود أرصدة كافية من الطعوم، وحفظها في درجة الحرارة المناسبة، واتباع سياسات التخزين السليمة.

ثم توجه الدكتور هشام مسعود لتفقد صيدلية الوحدة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتصنيف وتمييز الأدوية وفقا لمعايير الجودة، بالإضافة للمرور على المعمل، ومتابعة توافر مستلزمات العمل ومدى الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى.

وتبين خلال الزيارة غياب 4 من القوى البشرية بالوحدة، وقرر وكيل الوزارة إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، موجهاً مديرة الإدارة الصحية بالزقازيق، بمتابعة تواجد الفرق الطبية بفترة النوبتجية، للتأكد من تقديم الخدمات الصحية، وتطبيق إجراءات التسليم والتسلم، مع متابعة الفرق الطبية والتأكد من التزامهم بالمهام المكلفين بها خارج الوحدة، وفقاً لخطوط السير المحددة بالمأموريات، مع تغيير وتحديث بعض البنرات المتهالكة، والخاصة بالخدمات الطبية المقدمة بالوحدة.