وزير الصحة يؤكد ضرورة بدء تفعيل أنشطة المجلس الصحي المصري

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية البدء في تفعيل أنشطة المجلس الصحي المصري، بما يساهم في تطوير آليات العمل الصحي، وفقًا للمستجدات والاحتياجات التي تظهر بوضوح في ظل التجربة العملية لدور المجلس، كما أكد أهمية التعاون بين جميع الجهات الممثلة في المجلس، لسرعة البدء في تطبيق الآليات المنظمة للعمل.

اعتماد الهوية البصرية للمجلس الصحي

من جهته، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اجتماع مجلس إدارة المجلس الصحي المصري ناقش الاقتراحات المقدمة لاعتماد الهوية البصرية للمجلس، ومقترحات الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس، وموعد فتح باب التسجيل لدفعة البورد المصري أبريل 2023 للأطباء المصريين والوافدين، واعتماد مراكز تدريبية جديدة خارج مصر، فضلاً عن استعراض بروتوكول التعاون المقترح بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والمجلس الصحي المصري.

وقال عبد الغفار إن الاجتماع استعرض عددا من الخطابات الواردة من نقابتي (التمريض وأطباء الأسنان) للاعتماد من المجلس، بالإضافة إلى الأمانة العامة للصحة النفسية، وشئون التعليم الطبي والتدريب بوزارة الصحة.

تحية المجلس الصحي للأطباء في يوم الطبيب

وخلال الاجتماع، وجه أعضاء مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، التحية لجميع أطباء مصر بمناسبة يوم الطبيب المصري الـ45، معربين عن تقديرهم لجهود الأطباء، وعطائهم المستمر في خدمة المرضى بكفاءة وإخلاص وتفانٍ.

وشارك في الاجتماع المنعقد في مقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن مختلف الجهات والهيئات المعنية، ورؤساء نقابات المهن الطبية.