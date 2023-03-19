رئيس «سلامة الأغذية»: نتعاون مع وزارة الصحة لضمان سلامة الغذاء بالسوق

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي السابع، عن الفترة من 11 حتى 17 مارس الجاري، وتضمن العديد من الأنشطة حيث تناول الملتقى توضيح العلاقة بين الصناعة والمراكز البحثية والعلمية، وأهمية توطيد تلك العلاقة لدعم كلا من المصنعين والباحثين المصريين، وشارك في الملتقى السيد الدكتور رئيس المركز القومي للبحوث، وعدد من قادة المركز إضافة إلى عدد كبير من القيادات العلمية المصرية.

كما شارك رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء في فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للجمعية العربية للصحة العامة، والتي عقدت على مدار يومي 12 و13 مارس الجاري، تحت عنوان «تحول القطاع الصحي بعد كوفيد 19 تحديات وفرص الصحة العامة».

أول ورش العمل المشتركة مع هيئة الدواء المصرية

وفي إطار حرص وسعي الهيئة لتوثيق مجالات التعاون وتعزيز التنسيق بين الهيئة والجهات الأخرى ذات الصلة، شارك الهوبي في افتتاح أولى ورش العمل المشتركة مع هيئة الدواء المصرية يوم الأحد الموافق 12 مارس الجاري، والتي أقيمت تحت عنوان: أساسيات ممارسات التصنيع الجيد للمكملات الغذائية، لمدة 5 أيام متتالية، بمقر هيئة الدواء.

وفي سياق متصل، شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي في الاجتماع الافتراضي الذي عقدته هيئة الدواء المصرية مع نظيرتها النيجيرية، وذلك يوم الاثنين الموافق 13 مارس الجاري؛ لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المستحضرات الطبية، ودعم تبادل الخبرات فيما يتعلق بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، ومناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة نفاذية المستحضرات المصرية للأسواق الأفريقية.

التعاون المشترك بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديري الأمريكي

كما التقى الهوبي بالسيد جوناثان جارديز، رئيس قسم الوصول للأسواق والشئون التنظيمية في مجلس تصدير الألبان الأمريكي ، والسيدة نينا هلال، مسؤولة المجلس التصديري للألبان الأمريكي بالشرق الأوسط، يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس الجاري.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديري الأمريكي في قطاع صناعة الألبان ومنتجاتها، خاصة مجال تطوير الكيانات الصغيرة من أجل تحفيزها للإندماج في منظومة سلامة الغذاء الوطنية بما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

الرقابة على المصانع

وفيما يتعلق بأنشطة الإدارة العامة للرقابة على المصانع ، فقد بلغ عدد المأموريات الرقابية لمصانع الأغذية 98 زيارة فحص في كافة محافظات الجمهورية، كما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 21 مصنعا، هذا وقد تم استيفاء مصنعين لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجهما ضمن القائمة البيضاء.

الرقابة على المنشآت السياحية

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بـ62 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات بواقع 6 زيارات للفنادق، 56 زيارة للمطاعم، فيما بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 12 مطعما.

وفيما يخص إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتمادر47 زيارة، بواقع 28 زيارة فحص و 19 زيارة تفتيشية، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة والمورد الأولي للحاصلات الزراعية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالهيئة لهذا الأسبوع 2 منشأة «1 محطة – 1 مركز تعبئة»، كما استوفت 2 منشأة «1 محطة – 1 مورد» لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجارٍ إدراجها بالقائمة البيضاء.

الرقابة على الإدارة العامة للصادرات

وفيما يخص الإدارة العامة للصادرات، فقد بلغ عدد الرسائل المصدرة 3120 رسالة بإجمالي 164.750 طن. وفيما يتعلق بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الواردة 1435 رسالة بإجمالي 250769 طن، تم رفض 33 رسالة منها.

أهمية ورشة عمل «مؤشرات قياس الأداء»

وفي إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تطوير منظومة العمل وتطوير أداء العاملين بها، وفي إطار خطة إدارة الجودة بالهيئة لتأهيل الإدارات المختلفة لتطبيق نظام إدارة الجودة وفقًا للمواصفة الدولية (ISO 9001: 2018)، قامت إدارة التدريب بالتنســـيق مع مشروع (TAIB) بتنفيذ ورشة عمل بعنوان "مؤشرات قياس الأداء"، خلال يومي 14 - 15 مارس الجاري، واشتملت ورشة العمل على الموضوعات التالية:

- كيفية وضع أهداف بتطبيق مبادئ (SMART Objectives).

- شرح مفهوم مؤشرات قياس الأداء.

- طرق إعداد المؤشرات وأساليب قياسها.

- دراسة حالات وعرض أمثلة ونماذج لمؤشرات القياس في مجالات مختلفة.

- تحليل وتقييم الأداء والوقوف على نقاط الضعف وارتباطها بالموارد والمهارات.

إدارة موردي الألبان

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، فقد تم عمل 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في عدد من المحافظات وقد تم استيفاء عدد 2 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة 32 محلب حتى الآن.

إدارة الشكاوى بالهيئة

وفيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 50 شكوى ، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، هذا بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم الانتهاء من 43 شكوى ، وجار فحص 7 شكاوى.

الرقابة على السلاسل التجارية

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم القيام بـــ 50 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

الرقابة على المجازر

وفيما يتعلق بإدارة الرقابة على السلاسل التجارية ، فقد قام فريق عمل الإدارة بـ 14 زيارة لعدد من المجازر، بواقع 7 زيارات معلنة و5 زيارات غير معلنة لمجازر دواجن ، وعدد 2 زيارة لمصنعي أمعاء.

وبالنسبة لأنشطة فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء على نطاق مختلف المحافظات، فقد قام فريق عمل فرع الأقصر بشن حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة على المنشآت الغذائية والمحال العامة، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 280 كيلو دجاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قام فريق عمل فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بضبط 2 طن قمر الدين، 10 طن و 500 كيلو مخلل، 30 ألف عبوة غزل بنات ، 2.5 طن بندق ولوز ، طن جبنة مش مخلوط ، طن عسل أبيض، كما تم فحص الأغذية بسجون قسم طنطا أول وقسم طنطا ثان ومركز كفر الزيات.