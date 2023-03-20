أنغام تغني «أنا وأنتي وهي» أمام الرئيس السيسي في احتفالية المرأة

قدمت الفنانة أنغام فقرة غنائية، غنت فيها أغنية «أنا وأنتي وهي» أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، التي تنقلها فضائية «إكسترا نيوز»، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع مادي.

وقالت الإعلامية جاسمين طه زكي مقدمة الاحتفالية، خلال تقديمها فقرة أنغام أنَّها «صوت مصر الدافئ والإحساس الصادق، تنتقي أعمالها بدقة وتعيش الحالة كحالة متكاملة وتبدع في أدائها، بنت مصر، النجمة أنغام».